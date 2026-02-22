Akrabanın altın intikamı: Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı

Kayseri’de bir vatandaş, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altın kendi düğününde geri gelmeyince icra takibi başlattı ve altını geri aldı.

İcra takibi yoluyla altının güncel bedelini tahsil eden vatandaş, “takı hukuku” konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Türk geleneklerinde “borç” veya “hediye” olarak görülen düğün takıları, bu kez mahkemelik olmuş oldu.

Düğün veya sünnetlerde takılan takılar, genelde takan kişinin önemli günlerinde aynı şekilde takılarak iade ediliyor. Fakat takı takılmayınca icra takibi başlatmanın örneği yoktu.

KİŞİSEL MESELE YAPTI İCRA BAŞLATTI

Kayseri’de yaşanan ilginç olayda, bir vatandaş, yıllar önce bir yakınının düğününe katılarak çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğün töreni günü geldiğinde, söz konusu akrabasının ne düğüne katıldığını ne de bir takı gönderdiğini fark etti.

Durumu kişisel bir meseleden hukuki bir sürece taşıyan vatandaş, takılan altının aslında bir “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savunarak Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı. İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

İTİRAZ EDİLMEYİNCE İCRAYI KAZANDI

Hukuki süreçte dikkat çeken en önemli ayrıntı ise karşı tarafın kararı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşmiş oldu. Yani duruma tepkisi kaldı. Bu karar sonucunda, alacak kesinleşti, icra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek hak sahibine ödedi.

Uzmanlar, düğünlerde takılan takıların hukuki niteliği konusunda iki farklı görüşe sahip. Bazı hukukçular, takının bir hediye olduğunu ve geri istenemeyeceğini savunuyor. Diğer bir görüşe göre ise takılar, “iade edilmek üzere” verilen birer sosyal borç niteliği taşıyor. Ancak bu olayda icra takibine itiraz edilmemesi, altının iadesine neden oldu. Bu girişimde, icra takibinin başarıyla sonuçlanmasının temel nedeni, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi olarak görülüyor. Eğer itiraz edilseydi, konu sulh hukuk mahkemesine taşınacak ve “takının hibe mi yoksa borç mu olduğu” tartışılacaktı, mahkeme karar verecekti.