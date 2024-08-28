Akrabasına baltayla saldırdı

Erzurum'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kadın akrabasını baltayla başından yaraladı. Saldırgan kadın tutuklandı.

Akrabasına baltayla saldırdı

Kent merkezindeki Olimpiyat Park'ta, Suzan E. (38) ile kendisini uzun süredir rahatsız ettiği belirtilen akrabası Ünal E. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Suzan E, Ünal E'yi baltayla başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ünal E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırdı, Suzan E. de polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE HASTANE SONRA ADLİYE

Ünal E, hastanedeki tedavisinin, Suzan E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suzan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ünal E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında yaşanan gelişmeler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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