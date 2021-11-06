'Akrabayız' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

İstanbul'da yaşlı insanları arayarak akrabası olduğuna inandırıp dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran S.Z.D., kendisini telefonla arayan bir kişinin akrabası olduğunu iddia ettiği ve kendisinden sözde ev alacağını söyleyerek para istediğini söyledi.

İlk başta ona inandığını ve iki sefer para gönderdiğini anlatan S.Z.D. ancak şüphelinin durmadan para istemesi üzerine şüphelendiğini anlattı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği dedektifleri şüpheliyi yakalamak için S.Z.D.'ye şüphelinin son para isteme teklifini kabul etmiş gibi yapmasını istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheliyle, S.Z.D.'nin konuşması video kamerayla kayıt altına alındı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen zanlı 25 bin lirayı almak için geldiği adreste polis ekipleri tarafından suçüstü gözaltına alındı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.