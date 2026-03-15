Akran işkencesine 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından el ve ayakları bantla bağlanıp darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu darp olayını gerçekleştiren yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.