Akran şiddeti kamerada: 17 yaşındaki Umut'u bıçakladılar

Tarlabaşı Caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ve 3 saldırganın kaçtığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine gitti.

Ekipler, takip sonucu E.E.(16) ve C.C.(16)’yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Yaralı Umut Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Devam eden çalışma sonucu bıçakla saldıran 3'üncü kişi olan P.K (20) da yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.