Akran zorbalığı can alıyordu. 15 yaşındaki çocuk yaşıtı tarafından üç yerinden bıçaklandı
29.01.2026 10:54
Parkta dört çocuk tarafından önü kesilen E.Ö, üç yerinden bıçaklandı. Saldırgan ise firarda.
Adana'da 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı tarafından üç yerinden bıçaklandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren çocuk aranırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen iki çocuk ise tutuklandı.
Adana'da akran zorbalığı can alıyordu.
Olay, 23 Ocak günü Seyhan'daki Kurtuluş Mahallesi Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, 15 yaşındaki E.Ö., kendisiyle yaşıt olan önceki okulundan arkadaşı A.İ. ile sosyal medyadan yazıştı. Bir süre sonra ikili mesajlaşmayı kesti ancak A.İ., durumu eski sevgilisi olduğu belirtilen U.Y.'a (15) anlattı.
U.Y. ise E.Ö.'ya mesaj atıp eski sevgilisine mesaj atmamasını söyledi. E.Ö. 23 Ocak günü halı sahadan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte eve gittiği sırada parkta önü kesildi.
U.Y., aynı okuldan arkadaşları Y.B. (15), S.K.K. (15) ve A.Ö (15) ile E.Ö.'nün özür diletmeye çalışarak tartıştı.
Bir süre sonra dört arkadaş E.Ö.'yü önce dövdü ardından da S.K.K., E.Ö.'yü önce göğsünden ardından da sağ ve sol bacağından bıçakladı.
Saldırganlar kaçarken E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklanan çocuğun annesi, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun ailesinin kendileriyle iletişime geçip şikayetlerini geri çekmeleri yönünde istekte bulunduğunu söyledi.
İKİ ÇOCUK TUTUKLANDI, BIÇAKLAYAN KAYIP
Hastanede üç gün tedavi görüp ölümden dönen E.Ö., taburcu edilirken polis ekipleri olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan A.Ö., serbest bırakılırken U.Y. ve Y.B., tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Ancak bıçağı kullandığı ileri sürülen S.K.K. ise henüz yakalanamadı. Aile, bıçağı kullanan çocuğunda yakalanıp tutuklanmasını istedi.
"BIÇAKLANDIM, DALGA GEÇTİLER"
Tedavisi tamamlanan E.Ö., yaşadıklarını anlattı.
"Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım." diyen 15 yaşındaki çocuk, "Beni bıçakladıktan sonra arkamdan ‘Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler." ifadelerini kullandı.
AİLE İLETİŞİME GEÇİP 'ŞİKAYETİNİZİ GERİ ÇEKİN' DEDİ"
E.Ö.'nün annesi Pelin Ö.ise evladını bıçaklayan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını ve davadan vazgeçmesini istediklerini anlatarak, şunları söyledi:
"- Biz akran zorbalığına karşı oğlumuzu sürekli uyarıyorduk, geç saatte dışarı çıkmasına izin vermiyordum. Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz.
- Bir an önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim.
- Dört kişi insafsızca çocuğuma saldırdı. Çete olarak oğluma saldırmışlar. Bu akran zorbalığının biran önce önüne geçilsin."