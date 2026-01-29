Akran zorbalığı can alıyordu. 15 yaşındaki çocuk yaşıtı tarafından üç yerinden bıçaklandı

İKİ ÇOCUK TUTUKLANDI, BIÇAKLAYAN KAYIP

Hastanede üç gün tedavi görüp ölümden dönen E.Ö., taburcu edilirken polis ekipleri olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan A.Ö., serbest bırakılırken U.Y. ve Y.B., tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ancak bıçağı kullandığı ileri sürülen S.K.K. ise henüz yakalanamadı. Aile, bıçağı kullanan çocuğunda yakalanıp tutuklanmasını istedi.

"BIÇAKLANDIM, DALGA GEÇTİLER"

Tedavisi tamamlanan E.Ö., yaşadıklarını anlattı.

"Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım." diyen 15 yaşındaki çocuk, "Beni bıçakladıktan sonra arkamdan ‘Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler." ifadelerini kullandı.

AİLE İLETİŞİME GEÇİP 'ŞİKAYETİNİZİ GERİ ÇEKİN' DEDİ"

E.Ö.'nün annesi Pelin Ö.ise evladını bıçaklayan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını ve davadan vazgeçmesini istediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"- Biz akran zorbalığına karşı oğlumuzu sürekli uyarıyorduk, geç saatte dışarı çıkmasına izin vermiyordum. Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz.

- Bir an önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim.

- Dört kişi insafsızca çocuğuma saldırdı. Çete olarak oğluma saldırmışlar. Bu akran zorbalığının biran önce önüne geçilsin."