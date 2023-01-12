Akran zorbalığı hastanelik etti

İstanbul Ümraniye'de bir kız çocuğu, aynı okulda okuduğu çocuklar tarafından şiddete maruz kaldı. Üzerine yürüyen çocukları müdüre şikayet ettiği gerekçesiyle dövülen 7. sınıf öğrencisi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Akran zorbalığı hastanelik etti
Okuldaki gizli tehlike: Akran zorbalığı

Okuldaki gizli tehlike: Akran zorbalığı

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Ümraniye'de 7. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, bir üst sınıftaki çocuklar tarafından dövüldü.

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Yaralanan ve hastaneye kaldırılan olayı şöyle anlattı:

''Okulda bana sataştılar, müdüre söylediğimiz için de müdür onları uyardı. Ben okuldan çıktıktan sonra bir kız 20 kişi toplamış, 20 kişiyle beraber geldiler.

Akran zorbalığı hastanelik etti - 1

Bulunduğum mağazada hepsi üstüme saldırmaya başladı. Kafamı cama vurdular, ayağa kalkmaya çalışınca tekrar vurdular. Boynuma ve kafama geldi. Daha sonra kalkıp başka yere gitmeye çalıştım ve orada polisi aradık. Arka kısımda da onlar gülüyordu.''

Kızıyla telefonda konuşurken yaşananları duyan anne Emine Bayar, çevredekilerin çocukları ayırmadığını söyledi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Emine Bayar, ''Kızıma 'Bir dükkana gir' diye seslendim. Kızım bir telefoncuya giriyor ancak telefoncu da yardım etmemiş'' dedi.

Aile Çocuk Şube'ye suç duyurusunda bulundu.

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