Akran zorbalığına uğrayan 10 yaşındaki Yusuf'tan üzücü haber

Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf T.'nin (10) entübe edildiği öğrenildi. Olay, 28 Mayıs'ta öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü. Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

TÜRKİYE'DE HER 4 ÇOCUKTAN 1'İ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR

Çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen akran zorbalığı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i akran zorbalığına maruz kalıyor.



Araştırma, çocuklar için en tehlikeli ve yaralayıcı zorbalık türünün siber zorbalık olduğunu ortaya koydu.



Genellikle sözlü şiddetle başlayan akran zorbalığı çoğunlukla fiziki şiddetle devam ediyor.



Dışlanma ve ötekileştirme çocuklarda derin izler bırakıyor ancak çocuklar için en tehlikelisinin siber zorbalık olduğu belirtiliyor. Ekranlar ise zorbalığın tetikleyicisi olarak görülüyor.

ENTÜBE NE DEMEK? ENTÜBE EDİLMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Entübe, solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemidir. Entübasyon, kişinin bedeni nefes alma fonksiyonunu kendi başına yerine getiremediği koşulda uygulanır.

Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir. Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.