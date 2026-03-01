Akranı tarafından defalarca bıçaklandı. 17 yaşındaki çocuk hastanede

Üç bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bir eliyle saldırganın bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. B.A., daha sonra bıçaklı elini tuttuğu R.U. ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.