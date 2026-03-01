Akranı tarafından defalarca bıçaklandı. 17 yaşındaki çocuk hastanede
01.03.2026 12:14
Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki bir çocuk gittiği internet kafede akranı tarafından defalarca bıçaklandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, gözaltına alındı. Yaralı çocuğun tedavisi ise sürüyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk akranı tarafından defalarca bıçaklandı.
Oyun oynamak için internet kafeye giden R.U. henüz belirlenemeyen bir sebeple bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A. ile tartıştı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı.
Tartıştığı akranı tarafından defalarca bıçaklandı.
Üç bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bir eliyle saldırganın bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. B.A., daha sonra bıçaklı elini tuttuğu R.U. ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.