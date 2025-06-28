Akrebin soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman- Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında Mehmet Doğan isimli kişiyi akrep soktu. Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Doğan için sağlık ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Doğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.