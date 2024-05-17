Akrep kaçakçısı profesör ülkesine döndü: Türkiye'deki bir türün neredeyse tamamını topladı!

Araknolog Prof. Dr. Esen Aydın Yağmur, "Götürülen türlerin bilimsel olarak çok büyük değerinin olduğunu söyleyebilirim. Anadolu'da yaşayan türlerin çoğu endemik ve Avrupa'daki birçok türün atasal türü konumunda. Anadolu'da hala keşfedilmemiş çok fazla tür olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla elde edilecek datalarla çok önemli bilimsel çalışma yapabilirlerdi ve bu örnekleri müzelerinde koruyacaklardı." açıklamasında bulundu.



BİR TÜRÜN NEREDEYSE TAMAMI GİTTİ



Yağmur, "Çok sayıda aynı türden aldığı zaman buradaki doğal yaşama da zarar vermiş oluyor. Biz saha çalışmalarımızda ne kadar birey toplayacağımızı Bakanlığa taahhüt ediyoruz. Bilinen bir türse bir ya da birkaç çift alıyoruz. Yeni tür olduğunu düşünüyorsak da 20-25 civarı örnek topluyoruz. Fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla oldukça önemi olan türlerden 50-60 civarı 100 civarı topladığını görüyorum. O da o habitattaki tüm türleri toplamış olduğunu gösteriyor." söyleyerek Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin doğaya tahribatta bulunduğunu ifade etti.

