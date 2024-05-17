Akrep kaçakçısı profesör ülkesine döndü: Türkiye'deki bir türün neredeyse tamamını topladı!

Türkiye'den topladığı akrep, tarantula ve örümceklerle ülkesine dönerken yakalanan Amerikalı profesör çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Profesör, yurt dışına çıkış yasağı koyulmadığı için de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Götürmek istediği türler önemliydi. Aynı akrep türünden o kadar çok örnek topladı ki, türün Türkiye'deki habitatına zarar verdi.

Akrep kaçakçısı profesör ülkesine döndü: Türkiye'deki bir türün neredeyse tamamını topladı!

Melike Şahin-NTV İstanbul

Valizinde bin 500 akrep, tarantula ve örümcek çıktı.Hepsi 'ye özgü endemik türlerdi.

Araştırma yapmak için gelen Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Araştırma için izni vardı ancak türleri yurt dışına çıkarmak için izni yoktu.

Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak yurt dışına çıkış yasağı koyulmadığı için ülkesine döndü.

Akrep kaçakçısı profesör ülkesine döndü: Türkiye'deki bir türün neredeyse tamamını topladı! - 1

Araknolog Prof. Dr. Esen Aydın Yağmur, "Götürülen türlerin bilimsel olarak çok büyük değerinin olduğunu söyleyebilirim. Anadolu'da yaşayan türlerin çoğu endemik ve Avrupa'daki birçok türün atasal türü konumunda. Anadolu'da hala keşfedilmemiş çok fazla tür olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla elde edilecek datalarla çok önemli bilimsel çalışma yapabilirlerdi ve bu örnekleri müzelerinde koruyacaklardı." açıklamasında bulundu.

BİR TÜRÜN NEREDEYSE TAMAMI GİTTİ

Yağmur, "Çok sayıda aynı türden aldığı zaman buradaki doğal yaşama da zarar vermiş oluyor. Biz saha çalışmalarımızda ne kadar birey toplayacağımızı Bakanlığa taahhüt ediyoruz. Bilinen bir türse bir ya da birkaç çift alıyoruz. Yeni tür olduğunu düşünüyorsak da 20-25 civarı örnek topluyoruz. Fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla oldukça önemi olan türlerden 50-60 civarı 100 civarı topladığını görüyorum. O da o habitattaki tüm türleri toplamış olduğunu gösteriyor." söyleyerek Prof. Dr. Lorenzo Prendini'nin doğaya tahribatta bulunduğunu ifade etti. 

Akrep kaçakçısı profesör ülkesine döndü: Türkiye'deki bir türün neredeyse tamamını topladı! - 2

Endemik türler biyolojinin yanı sıra tıbbi çalışmalar için de çok önemli...

Akrepler ve örümcekler üzerine çalışan Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 'nin kendisine ait bir doğa tarih müzesini kurarak bu çalışmaları koordine etmesi gerektiğini belirtiyor.

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