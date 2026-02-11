Akrobatik hareketler yapan motosikletçi 77 bin lira ceza yedi

Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatılmasıyla şüphelinin M.S. olduğu belirlendi ve Gülderen Mahallesi’nde sivil polis ekiplerince durduruldu.

8 MADDEDEN CEZA

M.S.'ye "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve kullandırmak", "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması", "dikiz aynaları kullanılabilir durumda olmayan aracı kullanmak", "motosiklet/motorlu bisiklet üzerinde izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak", "muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması" ve "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" maddelerinden toplamda 77 bin 239 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, "Trafik güvenliğiyle oynayan, kamu düzenini bozan hiçbir davranış cezasız kalmayacaktır." notu yer aldı.