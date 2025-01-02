Akşam ezanı saat kaçta? 2 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri

Regaip Kandili'nin bugün idrak edilecek olması nedeniyle akşam ezanının saat kaçta okunacağı merak edilmeye başladı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar dün başladı. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bu manevi atmosferin ikinci gününde oruç tutan vatandaşlar da iftar için akşam ezanı saatini öğrenmek istiyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta? Akşam namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri.

Akşam ezanı saat kaçta? 2 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri

Recep ayının ikinci günü ve 'ni oruçla geçirmek isteyen yüz binlerce Müslüman bugün niyet edip tuttu. Akşam oruçlarını açabilmek için akşam ezanı saatleri ise vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İşte, 2 Ocak 2025 , , ve tüm illerin akşam ezanı saatleri.

SAAT KAÇTA OKUNACAK?

2 Ocak Perşembe günü akşam ezanı İstanbul'da 17.54'de Ankara'da 17.42'de İzmir'de ise 18.09'de okunacak.

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Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler)

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler)

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