Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 1 Ocak 2025 il il akşam ezanı saatleri
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, bugün başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bu manevi atmosferin ilk gününde oruç tutan vatandaşlar da iftar için akşam ezanı saatini öğrenmek istiyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak?
Recep ayının ilk gününü oruçla geçirmek isteyen pek çok kişi bugün niyet edip oruç tuttu. Akşam saatlerinin gelmesi ile beraber iftar için ezan saati araştırmaları başladı. İşte, 1 Ocak 2025 il il akşam ezanı saatleri...
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
1 Ocak Çarşamba günü akşam ezanı İstanbul'da 17:53'de Ankara'da 17:41'de İzmir'de ise 18:08'de okunacak.
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