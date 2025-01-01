Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 1 Ocak 2025 il il akşam ezanı saatleri

Recep ayının ilk gününü oruçla geçirmek isteyen pek çok kişi bugün niyet edip oruç tuttu. Akşam saatlerinin gelmesi ile beraber iftar için ezan saati araştırmaları başladı. İşte, 1 Ocak 2025 il il akşam ezanı saatleri...



AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?



1 Ocak Çarşamba günü akşam ezanı İstanbul'da 17:53'de Ankara'da 17:41'de İzmir'de ise 18:08'de okunacak.



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