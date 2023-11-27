Akşam namazına dair araştırma yapan vatandaşlar, sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynakları ve fetvaları ile yanıt arıyor. İşte, en çok aranan sorulardan "Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?"a Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt...



AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?



"Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'na ait WEB sitesinde şu yanıt veriliyor;



Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur.” (Tirmizî, Salât, 2 [151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037].



Rivâyetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir.” (bkz. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisine dayanmıştır.



İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.