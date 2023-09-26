Akşam ve yatsı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte 26 Eylül akşam ve yatsı ezanı okunma saati

Bu yılın son kandil gecesini idrak etmeninin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar namaz ve ezan saatlerini merak ediyor. Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ikamet ettikleri ildeki akşam ezanı ve yatsı ezanı saatini merak ediyor. Peki, akşam namazı saat kaçta kılınacak? Yatsı ezanı ne zaman okunacak?

Akşam ve yatsı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte 26 Eylül akşam ve yatsı ezanı okunma saati

Akşam saatleriyle birlikte vatandaşların gözü akşam ezanı ve namazına çevrildi. Akşam namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "akşam ezanı saat kaçta okunacak, akşam namazı saat kaçta?" Sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Öte yandan yatsı namazı saatleri de merak ediliyor. İşte, 26 Eylül akşam ve yatsı ezanı saatleri...

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İşleri Başkanlığı, akşam ezanı vakitlerini paylaştı. Buna göre 'nde akşam ezanı saatleri şu şekilde;

İstanbul: 19:03 - Ankara: 18:48 - İzmir: 19:11 - Bursa: 19:03

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Tüm illere ait yatsı namazı saatlerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz

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