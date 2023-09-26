Akşam ve yatsı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte 26 Eylül akşam ve yatsı ezanı okunma saati

Akşam saatleriyle birlikte vatandaşların gözü akşam ezanı ve namazına çevrildi. Akşam namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "akşam ezanı saat kaçta okunacak, akşam namazı saat kaçta?" Sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Öte yandan yatsı namazı saatleri de merak ediliyor. İşte, 26 Eylül akşam ve yatsı ezanı saatleri...



BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı, akşam ezanı vakitlerini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili'nde akşam ezanı saatleri şu şekilde;



İstanbul: 19:03 - Ankara: 18:48 - İzmir: 19:11 - Bursa: 19:03



YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Tüm illere ait yatsı namazı saatlerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz



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