Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın hakkında "ev hapsi" kararı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL

Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı

"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.



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