Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "Müstehcenlik" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı. Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL



Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı



"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.



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