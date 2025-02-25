Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından önce tutuklanıp sonra da ev hapsi cezası alan Merve Taşkın'a, "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Taşkın, paylaşımında 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "Müstehcenlik" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu - 1

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL

Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı

"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.

Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. 'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır."

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