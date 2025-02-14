Akşam yemeği için 400 bin lira: Merve Taşkın'ın 14 Şubat paylaşımına gözaltı

Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.



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