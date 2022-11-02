Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, ''Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa ilçemizde gördük'' diye konuştu.

Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk

Eskil'in Gümüşdüğünköyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk - 1

''İLK DEFA İLÇEMİZDE GÖRDÜK''

Bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü İdris Meral, Eskil'de ilk kez obruk oluştuğunu bildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Çobanlar çöküntü olduğunu söylediler. Bölgeye geldiğimizde obruk olduğunu fark ettik.

Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk - 2

Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa ilçemizde gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz.''

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