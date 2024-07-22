Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Nenezi Dağı eteklerinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. 300 dönümlük araziye yayılan alevler onlarca ağacın yanmasına neden oldu.

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, dağın eteklerinde bulunan tarım arazisinde bir çiftçi anızlarını yaktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle anız alevleri kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Ormanlık alandaki ağaçlar alevlere teslim olurken olay yerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken köy halkı da çalışmalara katılıp, alevlerin üzerine kürekle toprak atıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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