Aksaray'da balya makinesi alev aldı: Traktör ve üç dekar tarla yandı

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Mezgitli Yaylası'ndaki tarım arazisinde traktörün arkasına bağlı olan balya makinesi bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek traktöre sirayet ederken, traktör ve balya makinesi alevlere teslim oldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler tarım arazisindeki anızlara da sıçradı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir traktör ile bir balya makinesi demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaklaşık üç dekarlık arazideki anızlar da yandı.

İtfaiye ekipleri inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.