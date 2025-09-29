Aksaray'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aksaray'da çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde Ahmet C. (20) ve Ali S. (19), dün saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ahmet C., Ali S.'yi belinden; Ali S. de Ahmet C.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.