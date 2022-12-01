Aksaray’da bir evde kraliyet piton yılanı ve sakallı ejderler bulundu

Aksaray'da bir evde ülkeye yasa dışı yollardan sokulan kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu ele geçirildi.

Aksaray’da bir evde kraliyet piton yılanı ve sakallı ejderler bulundu

'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine S.A'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aksaray’da bir evde kraliyet piton yılanı ve sakallı ejderler bulundu - 1

Evin bir odasındaki camlı dolaplarda yurda yasa dışı yollardan sokulan kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu bulundu.

Aksaray’da bir evde kraliyet piton yılanı ve sakallı ejderler bulundu - 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan , Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Polis ekipleri, S.A. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

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