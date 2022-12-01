Aksaray’da bir evde kraliyet piton yılanı ve sakallı ejderler bulundu

Aksaray'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine S.A'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.



Evin bir odasındaki camlı dolaplarda yurda yasa dışı yollardan sokulan kraliyet piton yılanı, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası, sakallı ejder ile 9 yavrusu bulundu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.



Polis ekipleri, S.A. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.