Aksaray'da bir kadın, silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Ali Özdil, bir el tabanca sesi ve beraberinde yardım çığlığı duydu.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaş parkta silah sesi ve kadın sesinin geldiği yöne doğru gittiğinde bir kadını tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu.

Ali Özdil, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş ve polis ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinde yaptı.