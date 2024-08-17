Aksaray’da çatıdan düşen işçi ağır yaralandı



Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde yaşandı. Beldede bulunan 3 katlı binanın çatı katında tamir yapan yabancı uyruklu M.A. (35), çatının uç kısmına geldiğinde aniden dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü.



İşçinin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa alınan işçi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.