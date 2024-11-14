Aksaray'da cinsel istismar suçundan aranan kişi yakalandı
Aksaray’da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, aranan kişilere yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimi şüphelinin peşine düştü.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma yapan ekipler şüphelinin Aksaray merkezde saklandığı ikameti tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.
Gerçekleştirilen operasyonda, aranan kişi ikamette yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aksaray
- Çocuk
- Cinsel İstismar
- Ceza