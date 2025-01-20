Aksaray'da ev yangını: 1 ölü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında 53 yaşındaki Süleyman Uz hayatını kaybetti.

Aksaray'da ev yangını: 1 ölü

'da Süleyman Uz'a (53) ait Eskil ilçesi Setik Yaylası'ndaki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Uz'un cansız bedenini buldu.

Uz'un cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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