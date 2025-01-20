Aksaray'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Süleyman Uz'a (53) ait Setik Yaylası'ndaki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Uz'un cansız bedenini buldu.



Uz'un cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

