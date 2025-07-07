Aksaray'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamada 40 yaşındaki Yakup Gül öldü, üç işçi de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı işçiler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.