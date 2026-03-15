Aksaray'da facia: Anne ve baba öldü, 4 çocukları ağır yaralı

6 kişilik ailenin bayram tatili için çıktıkları yolculuk felaketle bitti. Aksaray-Nevşehir Karayolu Yalman köyü yakınlarında Ömer Koç idaresindeki otomobil sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.