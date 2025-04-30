Aksaray'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Ramazan Sanlav (21) idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Caddesinde Hasan Elik kontrolündeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada, motosiklet sürücüsü Elik, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.