Aksaray'da feci olay: 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Aksaray'da 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Haydar bebek yaralandı.
Aksaray'da bir bebek balkondan düşerek yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Haydar Carruğ (2), annesi kahvaltı hazırladığı sırada balkonda oynamaya başladı. Balkonun demir korkuluklarına tırmanan Haydar, dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi.
Yaralı bebek, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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