Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisin dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın, tesiste hasara yol açtı.