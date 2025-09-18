Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisin dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, tesiste hasara yol açtı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Aksaray
- Fabrika