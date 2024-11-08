Aksaray'da hırsızlığa 5 tutuklama

Aksaray'da evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da hırsızlığa 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan mahallelerindeki evlerden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda, G.K. (44), E.K. (23), A.A. (52), M.A. (29) ve M.A. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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