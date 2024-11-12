Aksaray'da iki katlı müstakil evde yangın

Nakkaş Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.