Aksaray'da iki katlı müstakil evde yangın

Aksaray'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

Aksaray'da iki katlı müstakil evde yangın

Nakkaş Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, ambulansla  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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