Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray’da Emin Kalkan (40) idaresindeki 68 ACJ 156 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde, Seydi Patat'ın (37) kullandığı 07 BKJ 609 plakalı araçla çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevgi Akbulut (30), Miran Dora Akbulut (3), Tusem Ada Kalkan (3), Dilber Kalkan (31) ve Melisa Gümüşdağ (19) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

