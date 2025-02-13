Aksaray’da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (47) idaresindeki işçi servis midibüsü kar yağışı ve yolun buzlanması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü ve serviste bulunan 14 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.