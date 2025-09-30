Aksaray'da jandarma aracına minibüs çarptı: İkisi asker üç can kaybı var
Aksaray'da jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu iki askeri personel şehit oldu, bir kişi hayatını kaybetti.
Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki bir kişi de hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMLARI AĞIR
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğunu söyledi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, şehit askerler için başsağlığı diledi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2025
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan
J.Asb.Çvş. Kemal Özgür ve https://t.co/tF5S39UGFi.Kad.Çvş. Arif Özdemir,
görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır.
Kahraman şehitlerimize… pic.twitter.com/Lp3bocLYd9
ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşları tarafından tören alanına getirildi.
Törenin ardından şehitlerden Özgür'ün naaşı Osmaniye'ye, Özdemir'in naaşı ise Kırıkkale'ye gönderildi.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Aksaray
- Jandarma
- Şehit
- Minibüs