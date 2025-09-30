Aksaray'da jandarma aracına minibüs çarptı: İkisi asker üç can kaybı var

Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki bir kişi de hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMLARI AĞIR

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğunu söyledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, şehit askerler için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."