Aksaray’da kaçak tütün operasyonu

Aksaray’da kaçak tütün satışı yapan iki ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli kaçak tütün ürünü ve makaronlar ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray’da kaçak tütün operasyonu

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri işletmecisi R.Ş. (45) ve K.K. (51) gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda 67 kilo kıyılmış tütün, 267 kilo nargile tütünü, 2 bin 510 adet dolu makaron ve 25 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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