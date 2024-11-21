Aksaray'da kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir kadın, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Güvenlik kameralarından eve en son giren kişinin ölen kadının eşi olduğu saptanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi N.A'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından N.A'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
KAYIP EŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son girdiği görülen N.A'nın eşini bulmak için çalışma başlattı.
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