Aksaray'da kan donduran olay: Arkadaşının kızına cinsel istismarda bulundu, kıyafetlerden DNA'sı çıktı

36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık hakkında 36 yıla kadar ceza istemiyle iddianame hazırlandı ancak mahkemenin şüpheliyi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakması tepkilere neden oldu.

Sanık 15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Mağdur ve ailesi ise tüm bu yaşananların ardından sanığın bir an önce tutuklanmasını istiyor.