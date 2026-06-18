Aksaray'da kan donduran olay: Arkadaşının kızına cinsel istismarda bulundu, kıyafetlerden DNA'sı çıktı
18.06.2026 08:43
16 yaşındaki genç kız, babasının arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Aksaray'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Aile, delil olarak mahkemeye kızlarının kıyafetlerini sunarken DNA örnekleri sanık ile uyuştu. Cinsel istismarla suçlanan sanık, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Haber: Engin Yağcı)
Aksaray'da 16 yaşındaki genç kız, babasının arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Lise öğrencisi genç kız, kendine ara ara hediyeler alan babasının arkadaşından şüphelenmedi ve zanlı tarafından "Sana eşofman aldım" diyerek eve götürüldü. Evde perdeleri kapatmaya başlayınca bir tuhaflık olduğunu anlayan mağdur, "Annem arıyor" diyerek çıkmak istedi ama zanlı, telefonu elinden aldı ve kıza cinsel saldırıda bulundu, ardından ise doğum kontrol hapı içmesini istedi.
Saldırının ardından genç kız, ailesine zarar görmesi konusunda tehdit edildi ancak olay aile tarafından öğrenilince suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık talimatıyla yapılan incelemede ise kızın kıyafetlerinde sanığa ait DNA örnekleri tespit edildi.
36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sanık hakkında 36 yıla kadar ceza istemiyle iddianame hazırlandı ancak mahkemenin şüpheliyi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakması tepkilere neden oldu.
Sanık 15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Mağdur ve ailesi ise tüm bu yaşananların ardından sanığın bir an önce tutuklanmasını istiyor.