Aksaray'da kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dönel kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralı kadın sürücü araçtan çıkarılır çıkarılmaz hamile olan arkadaşına koşup onun yarasını sardı.

Aksaray'da kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı

'da Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi’nde, şehir merkezinden tiyatro kavşağı istikametine seyreden M.Y. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa çarparak takla attı.

ARAÇTA SIKIŞAN ARKADAŞINA YARDIMA KOŞTU

Ters dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan hamile arkadaşı N.İ. (19) sıkışırken çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçiler sıkışan 2 kadına müdahale ederek araç içinden çıkardı.

Aksaray'da kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı - 1

Hurdaya dönen araçtan ilk önce çıkarılan kadın sürücü M.Y. çıkar çıkmaz araçta kalan arkadaşını sorup ona koştu.

Otomobilde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen yolcu kadın ise bekçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, yüzündeki yarasını yaralı sürücü arkadaşı temizledi.

Kendi yarasını unutup ambulansa bindirilene kadar arkadaşını soran kadın sürücü arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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