Aksaray'da kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı

ARAÇTA SIKIŞAN ARKADAŞINA YARDIMA KOŞTU Ters dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan hamile arkadaşı N.İ. (19) sıkışırken çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçiler sıkışan 2 kadına müdahale ederek araç içinden çıkardı.

Hurdaya dönen araçtan ilk önce çıkarılan kadın sürücü M.Y. çıkar çıkmaz araçta kalan arkadaşını sorup ona koştu.



Otomobilde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen yolcu kadın ise bekçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, yüzündeki yarasını yaralı sürücü arkadaşı temizledi.

Kendi yarasını unutup ambulansa bindirilene kadar arkadaşını soran kadın sürücü arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.