Aksaray'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi:Bina karantinaya alındı ve tahliye edildi

Aksaray'da Hamidiye Mahallesi 704. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden İlyas Köse, kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine giden polis ekipleri, binayı boşalttı, sokağın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.



AFAD ekipleri özel kıyafetlerle binaya girerek kimyasal madde ölçümü yaptı.



Evden çıkartılan Köse ve beraberindeki 3 kişi, bina önünde kurulan arındırma çadırında yıkandıktan sonra sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Boşaltılan binada kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer inceleme yapılacağı belirtildi.

