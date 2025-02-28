Aksaray'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Olay Nakkaş Mahallesi 2841 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanda altlı üstlü oturan Ö.K. (39) ile Y.E.Z. (39) arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. İki komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ö.K. evinden getirdiği tüfekle tartıştığı Y.E.Z. ve kardeşi T.K.Z.’ye (36) ateş açtı. İki kardeş çeşitli yerlerinden yaralarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle 2 kardeşi yaralayan şüpheli ise olayın ardında kaçarak kayıplara karıştı.