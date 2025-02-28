Aksaray'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Aksaray’da iki komşu arasında çıkan gürültü tartışmasında kan aktı. Kavgaya dönüşen tartışmada hıncını alamayan komşu tüfekle 2 kardeşi tüfekle vurdu.

Aksaray'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Olay Nakkaş Mahallesi 2841 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanda altlı üstlü oturan Ö.K. (39) ile Y.E.Z. (39) arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. İki komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ö.K. evinden getirdiği tüfekle tartıştığı Y.E.Z. ve kardeşi T.K.Z.’ye (36) ateş açtı. İki kardeş çeşitli yerlerinden yaralarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle 2 kardeşi yaralayan şüpheli ise olayın ardında kaçarak kayıplara karıştı.

Öne Çıkan Video

Konya'da trafik kazasında bir polis şehit oldu: Kaza güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...