Aksaray’da kontrolden çıkan TIR devrildi

Aksaray’da kontrolden çıkan TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Aksaray’da kontrolden çıkan TIR devrildi

Kaza, sabah saatlerinde -Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya yönüne seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 42 FT 465 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.

Kazada sürücü M.A. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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