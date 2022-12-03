Aksaray'da korkunç cinayet! 15 yaşındaki kız eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından öldürüldü

Aksaray'da 15 yaşındaki Melike Arıbaş, eski nişanlısı olduğu iddia edilen Muhammet Kılıç (22) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş'ı korumaya çalışan baba Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kız gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

POLİS BOŞ KOLONLAR BULDU

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.

Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.