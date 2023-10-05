Aksaray'da Mısır yılanı ve tarantula ele geçirildi

Aksaray'da ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen Mısır yılanı ve tarantulaya el konuldu.

Aksaray'da Mısır yılanı ve tarantula ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, 'da ikamet eden A.A'nın (25), elinde bulundurduğu Mısır yılanı ve tarantulayı satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Nevşehir-Aksaray kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda A.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda Mısır yılanı ve tarantula olduğunu tespit etti.

El konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

A.A hakkında, kaçakçılıktan işlem yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...