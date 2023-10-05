Aksaray'da Mısır yılanı ve tarantula ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, Aksaray'da ikamet eden A.A'nın (25), elinde bulundurduğu Mısır yılanı ve tarantulayı satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.



Nevşehir-Aksaray kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda A.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda Mısır yılanı ve tarantula olduğunu tespit etti.



El konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.



A.A hakkında, kaçakçılıktan işlem yapıldı.



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