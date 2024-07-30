Aksaray'da muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz kullandı: 27 bin TL ceza kesildi

Aksaray'da muayenesiz ATV ile ehliyetsiz trafiğe çıkan ve polisin uygulamasına takılan sürücüye 27 bin TL ceza kesildi.

Aksaray'da muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz kullandı: 27 bin TL ceza kesildi

Olay, Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı.

Gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine ATV’yi durdurdu.

Aksaray'da muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz kullandı: 27 bin TL ceza kesildi - 1

ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü V.D.’nin (25) ehliyetsiz olduğu anlaşılırken plakası sorgulanan ATV’nin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çağırıldı.

Alkolmetre üfletilerek alkol muayenesinden geçirilen ATV sürücüsünde alkol bulunmadığı tespit edilirken sürücüye muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz olarak kullanmak ihlallerinden 27 bin TL para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından trafikten men edilen ATV olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi.

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