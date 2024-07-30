Aksaray'da muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz kullandı: 27 bin TL ceza kesildi

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü V.D.’nin (25) ehliyetsiz olduğu anlaşılırken plakası sorgulanan ATV’nin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çağırıldı.

Alkolmetre üfletilerek alkol muayenesinden geçirilen ATV sürücüsünde alkol bulunmadığı tespit edilirken sürücüye muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz olarak kullanmak ihlallerinden 27 bin TL para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından trafikten men edilen ATV olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi.