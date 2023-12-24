Aksaray'da müstakil evde yangın faciası: Yaşlı kadın öldü, gelini zehirlendi

Yangın dün saat 23.00 sıralarında Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Kenan Şahin (66) ve gelini Sevgi Şahin (64) ile birlikte köyde müstakil bir evde yaşayan Meryem Şahin’in (85) evinde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Bir süre fark edilmeyen yangın kısa sürede halı ve ardından kanepeyi tutuşturdu. Yangına uykusunda yakalanan ve dumandan etkilenerek uyanıp güçlükle kalkan Sevgi Şahin kayınvalidesini uyandırmak istedi.